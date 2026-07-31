Оболенский сделал первое заявление после покушения: что он сказал

Игорь Оболенский / © соцмережі

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Игорь Оболенский впервые прокомментировал покушение на себя, заявив, что Россия использует террор как один из способов ведения войны. По его словам, подобные действия свидетельствуют о несостоятельности врага достичь своих политических целей военными методами.

Об этом он сообщил на своей странице.

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По словам Оболенского, покушение лишь подтверждает, что украинские силы эффективно выполняют свои задачи и наносят врагу ощутимые потери.

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«Террор является одним из средств ведения войны русскими и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя», — подчеркнул он.

Оболенский также поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку после покушения. Он отметил, что такая реакция украинцев подтверждает важность работы, выполняемой защитниками государства.

«Благодарю всех за внимание и заботу, которую я получил от вас, и которая меня убеждает, что наша работа важна для украинцев. Спасибо за поддержку Президенту Украины и Народу Украины!» — заявил Оболенский.

По мнению Оболенского, попытка покушения является проявлением страха российской стороны перед успехами Украины.

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«Покушение — это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше», — подытожил он.

Покушение на Игоря Оболенского — последние новости

Напомним, в пятницу, 31 июля, в Харькове украинские правоохранители предотвратили попытку покушения на командира 2-го корпуса НГУ «Хартия» полковника Игоря Оболенского.

В СМИ также сообщили, что у злоумышленника, который на улице города Харькова пытался покушать на командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» полковника Игоря Оболенского, не сработало оружие.

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