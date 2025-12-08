Оборона агломерации продолжается: враг не контролирует Покровск полностью

Покровск / © Getty Images

Украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на многочисленные заявления российских источников о якобы «полном захвате» агломерации. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По оперативным сведениям, бои в Покровске сосредоточены преимущественно в северной части города и его окрестностях, в частности в районах Гришиного и Ровно. Несмотря на сложную ситуацию, полного контроля над городом у российских войск нет.

Полоса боевого столкновения остается очень плотной: наслоение украинских и враждебных позиций местами составляет всего до 200 метров. Логистика значительно усложнена и обеспечивается преимущественно ночными разведывательно-корректирующими группами и тяжелыми дронами.

В Мирнограде оккупационные войска пытаются продвинуться в юго-восточной части города, однако контроль сохраняется приблизительно в соотношении 60 на 40 в пользу Сил обороны. Город является географически вытянутым, и удерживающие его подразделения демонстрируют высокую устойчивость и эффективность. По оценкам военных аналитиков, российские войска вряд ли смогут «легко» прорвать оборону – потери противника растут.

Фланги агломерации остаются под контролем украинских подразделений, что является ключевым фактором для недопущения возможного окружения всего направления.

Украинские защитники продолжают защищать агломерацию, сдерживая противника и делая невозможным его быстрое продвижение.