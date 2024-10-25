Оборона Днепропетровщины: председатель областного совета призывает не паниковать

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отреагировал на заявления о якобы недостаточной защищенности области от возможного наступления российских оккупантов и призвал не поддаваться панике.

Свой комментарий на этот счет он написал в официальном Telegram-канале.

“Предлагаю всем успокоиться. Неужели вы думает, что военные должны выйти с картой и показать на широкую общественность, где и какие укрепления они построили? Это закрытая информация, в стране война”, — говорится в сообщении.

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Николай Лукашук заверил, что фортификации вокруг Днепропетровской области строятся, и этот процесс продолжается уже давно.

“Это зона ответственности Министерства обороны, военных во взаимодействии с ОВА. А вот разгон паники нам сейчас точно не поможет”, — подчеркнул он.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за потерь территорий, которые переходят под контроль российской армии, и заявила об угрозе от оккупантов для двух городов — на Днепропетровщине и Харьковщине.

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