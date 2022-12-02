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"Оборона готова к любому развитию событий": Данилов рассказал, есть ли угроза нападения с Беларуси

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
4164
Время на прочтение
2 мин
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"Оборона готова к любому развитию событий": Данилов рассказал, есть ли угроза нападения с Беларуси

Фото: Associated Press

Все, что происходит в Беларуси, не зависит от ее самопровозглашенного руководства, говорят в СНБО.

Украинская разведка сейчас не видит угрозы наступления со стороны Белорусси, но сектор безопасности и обороны готов "к любому развитию событий".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Как отметил Данилов, Беларусь оккупирована Россией, и все происходящее на ее территории "не зависит от людей, которые считают себя руководителями этой страны".

Угроза наступления со стороны Беларуси

После продолжающихся с 10 октября массированных вражеских обстрелов Украины вновь заговорили о вероятности участия армии Беларуси в войне на стороне РФ. Так, Лукашенко заявлял, что может задействовать 35-40 тыс. белорусских военных в войне против Украины, но не будет этого делать.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", Беларусь в очередной раз продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся не менее 12 декабря.

По данным ГУР Минобороны Украины, признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси пока нет.

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Дата публикации
Просмотры
4164
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