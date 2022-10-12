Оборона границы с Беларусью: в МВД предостерегли, что потери со стороны агрессора будут большие

В МВД заверили, что в контексте границы с Беларусью не повторится ситуация, которая была на 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ.

Заместитель главы МВД Игорь Бондаренко сообщил, что на границе Украины и Беларуси проходят оборонные меры, чтобы украинские военные смогли дать отпор врагу еще в начале попытки зайти на территорию государства.

Об этом Бондаренко рассказал на брифинге 12 октября.

Он отметил, что все происходит в таком формате, чтобы враг понимал, что ситуация февраля 2022 не повторится.

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"Мы сейчас к этому (более – ред.) готовы. И я считаю, что те меры, которые мы уже осуществили, – даже по сравнению с тем состоянием, которое мы фиксировали в июне (готовности – ред.), – что сейчас это увеличен на порядки. Поэтому призыв к тем, кто может артикулировать какую-то еще дополнительную агрессивную риторику и пытаться это проверить — это точно делать не нужно, потому что потери будут со стороны агрессора высоки", — предупредил замминистра.

Он уточнил, что Украина готова дать отпор врагу прямо на границе государства и эта готовность будет только наращиваться. Нынешняя стадия – не конечная.

"Важно, чтобы и наши граждане, в первую очередь, проживающие в приграничных регионах, понимали, что они защищены, что они эту угрозу не получат уже в таком формате, как это произошло даже в начале этой широкомасштабной агрессии в феврале этого года", – отметил Бондаренко.

Есть ли угроза наступления со стороны Беларуси

Из-за назначения Россией нового командующего войной Сергея Суровикина растет вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной. Ведь Суровикин будет руководить также армией РБ как союзного государства, объяснил военный эксперт Михаил Самусь.

Однако Беларуси для нападения на Украину нужно провести частичную или полную мобилизацию своих войск, заметил военный эксперт Олег Жданов. В то же время, он сообщил, что РБ не удастся обеспечить всех необходимым оружием, ведь все оно эшелонами передается в Россию.

Жданов также предупредил о серьезных последствиях договоренностей России и Белоруссии о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства. Однако этих последствий следует ожидать не раньше весны 2023 года.

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