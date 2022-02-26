Оборона Харькова: военные уничтожили несколько прорвавшихся в город танков оккупантов

В городе комендантский час завершен.

В субботу, 25 февраля, были случаи прорыва обороны Харькова русскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Российские войска вели боевые действия по направлению Дергачей, Циркунов и из Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. "Наши воины героически отстаивают границы города Харькова. Мы перекрываем все направления", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, несколько вражеских танков вошли в город. После этого техника была уничтожена. Контроль над Харьковом возобновили украинские войска.

После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. есть пострадавшие", — сообщил руководитель области.

В городе закончился комендантский час. Впрочем, передвигаться по Харькову до сих пор опасно. В частности, выходить из укрытия: "Ожидаем массивного обстрела наших позиций по вражеской артиллерии и самолетам".

"Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель — завербовать гражданское население, определить цели и закладки электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным", — просит глава ОГА.

Он отметил, что зафиксированы случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения.

Как сообщалось, минувшей ночью украинские военные смогли отстоять Николаев. В частности, атаку российских войск смогла отразить противовоздушная оборона наших защитников.