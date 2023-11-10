Оборона и наступление, Парижский форум мира, Зеленская во Франции: главное из обращения президента

Лидер отметил работу украинских защитников и всех, кто шаг за шагом приближает нашу победу.

Сегодня, 10 ноября, особое внимание уделялось стратегическим вопросам. Главная тема – обеспечение наших дальнейших оборонительных и наступательных операций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, на заседании Ставки обсуждались:

оборонный бюджет на следующий год;

снаряды и техника для реализуемых сейчас операций;

усиление защиты Херсона от русского террора.

Как отметил украинский лидер, разведка доложила о работе по эвакуации наших граждан из сектора Газа. Эти усилия продолжаются, а также наше государство помогает гражданам других государств-партнеров. Он поблагодарил: ГУР, МИД, посольства.

"Молодцы! Кстати, спасибо подразделениям ГУР, выполняющим боевые задания на фронте – на земле и на море", – акцентировал Зеленский.

Ситуация на фронте

В этот день, отметил лидер, были доклады командующих с фронта. Он поблагодарил всех, кто воюет и помогает. Каждому подразделению, каждой бригаде, выполняющей задачи на Харьковщине, Донбассе, юге нашего государства.

"Артиллеристы 55-й бригады – как всегда, горжусь вами! Марьинское направление – воины 79-й отдельной бригады ДШВ, спасибо! Авдеевка – 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Спасибо! Купянск – 14-я 57-я отдельная мотопехотная, 13-й батальон "Девяностопятки", 3-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады, 2-й батальон 30-й отдельной механизированной и 40-я отдельная артиллерийская бригада – я, воины!", – подчеркнул президент.

Парижский форум мира и визит Зеленской во Францию

Украинский лидер обратился к участникам Парижского форума мира. Мероприятие объединило лидеров: и европейских, и других континентов. Зеленский подчеркнул: важно, чтобы все имеющиеся вызовы, прежде всего безопасность, получали именно глобальные ответы – мирового большинства.

"Чем больше мир объединен, чем больше линий нашего сотрудничества, тем меньше будет шансов на доминирование у тех, кто человеческую жизнь не ценит. Я благодарен Президенту Макрону за организацию таких международных площадок", – отметил Зеленский.

На днях также состоялся визит первой леди Украины во Францию, которая приняла участие в открытии в Париже представительства Украинского института, что направлен на продвижение украинской культуры в мире. Есть меморандум о сотрудничестве между Украинским институтом и Сорбонным университетом.

"Также Елена приняла участие в работе конференции ЮНЕСКО – эта организация помогает нам объединять мир ради защиты украинского культурного наследия от российских ударов. Была встреча первой леди Украины и Эммануэля и Брижит Макрон. Самый высокий уровень внимания к Украине. Спасибо", – детализировал президент .

Состоялся визит во Францию также первой вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Проработали вопрос создания фонда по восстановлению нашей критической инфраструктуры. Готовится и начало работы с Украиной Французского банка развития.

Встреча с министром обороны Литвы

Также лидер пообщался с министром обороны Литвы и поблагодарил за оказанную Украине поддержку, которая очень весома. Речь идет об оружии, политической поддержке и позиции общества.

"Действительно ощущается наше союзничество. Я попросил пересказать слова нашей украинской благодарности господину Президенту Науседи. Но обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Литвой. Работаем над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте", — отчитался главнокомандующий.

"Готовимся и к другим международным коммуникациям и мерам – мы сделаем все, чтобы придать Украине силы", – подытожил украинский президент.

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