Оборона Киева и Бахмута и блестящее наступление на Харьковщине: что известно о новом главкоме ВСУ Сырском

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

Что известно о биографии и боевом пути нового главкома ВСУ, выяснял ТСН.ua.

Биография

Александр Сирский родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области в России. В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Издание Spiegel назвало эту деталь его биографии "одной из горьких ироний нынешней войны". Российские пропагандисты тоже любят обращать на это внимание и бешены, почему такой успешный военачальник оказался на стороне Украины.

Несмотря на этот факт, большая часть жизни главкома связана с Украиной.

Сырский учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно стратегический уровень). Окончил учебные заведения с отличием.

Военная карьера

Сырский прошел по всей командной ступени – начиная от командира взвода.

С 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, впоследствии возглавил полк.

В 2000-х годах командовал 72 механизированной бригадой, где дослужился до звания генерал-майора.

По состоянию на 2013 год был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, был вовлечен в тогдашние процессы сотрудничества с НАТО.

Аналитики издания The Economist, комментируя стиль командования генерала Сырского, отмечают принципы децентрализованного командования, детальное планирование, использование элементов обмана и внезапности.

Боевой путь в АТО/ООС

С началом боевых действий в 2014 году на Донбассе Александр Сырский стал начальником штаба АТО.

В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали в самый город, окруженный оккупантами. Он же координировал выход украинских военных из Дебальцево.

За бои в Дебальцево Александра Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а впоследствии присвоили звание генерал-лейтенанта.

В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции. С 5 августа 2019 года – командующий Сухопутными войсками ВСУ. Еще через год, в 2020-м, получил звание генерал-полковника.

Защита столицы

В первые недели крупного вторжения РФ Сырский командовал обороной Киева.

Под его руководством было создано два кольца обороны столицы: одно на внешних окрестностях и одно в черте города.

По решению генерала были разрушены мостовые переходы в Киевской области, взорвана дамба на реке Ирпень в Козаровичах, что также привело к затоплению позиций российской армии и помешало наступлению врага на столицу.

Сырский напоминал, что самый горячий эпизод обороны Киева был буквально на четвертый или пятый день полномасштабной агрессии РФ.

Это был буквально четвертый или пятый день полномасштабной агрессии. Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход вплоть до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической. .Были приняты все меры, мы почти сутки работали на командно-наблюдательном пункте батальона. Были выдвинуты все резервы, которые мы имели в то время", — описывал ситуацию генерал.

Село Мощун под Киевом / Фото: скриншот с видео

Он также согласился с тезисом, что успех в киевской стратегической операции можно считать моментом коренного перелома в войне. Ведь именно эта операция продемонстрировала, что украинцы будут сопротивляться.

После победы в битве за Киев Александр Сырский получил звание Героя Украины.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Блестящее контрнаступление на Харьковщине

Был одним из командующих контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого почти вся территория области молниеносно была освобождена от врага, в частности, такие города как Балаклея, Купянск, Изюм.

"Оборона врага на этом направлении имела много недостатков, она была растянута. Внимание было обращено на отражение фронтальной атаки на Балаклею. Но они не думали, что мы сможем наступать выше, где оборона не была так продумана", – рассказывал в эксклюзивном интервью. ТСН генерал Сырский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Оборона Киева, контрнаступление в Харьковской области и бои за Бахмут. Генерал Сырский. Эксклюзивное интервью

Битва за Соледар и Бахмут

Осенью 2022 – весной 2023 руководил обороной Соледара и Бахмута.

В интервью украинской службе BBC генерал не согласился с мнением, что Бахмут не имел стратегического значения, поэтому оборонять его не нужно.

"В первую очередь, Бахмут – это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все те пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях", – пояснил он.

Кроме того, добавил Сырский, Бахмут окружен высотами, что позволяет контролировать местность вокруг него, а лишь в трех километрах лежит город Часов Яр.

Генерал регулярно бывает на фронте, в том числе на том же Бахмутском направлении.

Александр Сырский на фронте / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины