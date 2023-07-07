Оборона Николаева стала одной из самых больших стратегических побед Украины – нардеп

Благодаря тому, что удалось отстоять Николаев, позже российских захватчиков отбросили за Днепр.

Оборона города Николаева в начале полномасштабного российского вторжения была одной из главных побед Украины в этой войне.

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Такое мнение высказал народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко в программе "Мосейчук+Ким и его команда".

"Я думаю, историки это оценят и еще когда-нибудь скажут, что оборона Николаева — это одна из самых стратегических побед в этой войне", — заявил Костенко.

Вит отметил, что несколько важных факторов повлияли на то, что город удалось удержать и не сдать российским захватчикам.

"Во-первых, это город, оставшиеся люди, которые не были под Российской Федерацией. Во-вторых, это дало нам возможность в перспективе освободить Херсон. Если бы мы дальше пошли за Южный Буг, этого рычага, когда мы достаем до Антоновского моста и в Новокаховскую дамбу, когда мы можем поражать их тылы — его бы не было", — заявил полковник СБУ.

Костенко заявил, что благодаря этому Украина осталась с доступом к Черному морю.

"Чем бы была наша страна без Черного моря. Мы остановили, мы нанесли им потери, взрывали мосты, бились... Возможно, когда-нибудь в мемуарах напишем... И отбили, и отбросили их за Днепр", — сказал он.

Напомним ранее сообщалось, что глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким рассказал о будущем возглавляемого им региона.

Кроме того, мы ранее информировали, что Виталий Ким ранее заявлял, что россияне пытаются пугать украинцев возможным подрывом Запорожской АЭС для того, чтобы остановить контрнаступление наших военных.

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