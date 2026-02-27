Оборона Одесчины уходит под воду: море "поглощает" защиту от вражеского десанта (фото)

Тетраподы в Одесской области, предназначенные для защиты от российского десанта / © Facebook/Иван Русев

Реклама

В Одесской области морские штормы уничтожают бетонные тетраподы, установленные для защиты от российского десанта. Эколог Иван Русев заявляет о неэффективном использовании бюджетных средств и игнорировании мнения ученых.

Об этом научный журналист, представитель Национального природного парка «Тузловские лиманы» написал на своей Facebook-странице.

Русев опубликовал фото тетраподов в парке «Тузловские лиманы», которые поглощает Черное море. По его словам, ситуация критическая, ведь защитные сооружения могут исчезнуть уже после ближайших штормов.

Реклама

Море может «смыть» защитные сооружения на Одесчине

«Еще один-два шторма — и их не будет. И, конечно, их функция для основной цели — защиты от врага с моря — будет нулевой. Кроме этого, еще и рекреационный участок будет существенно поврежден и в будущем людям трудно будет его использовать», — говорится в заметке эколога.

Море поглощает бетонные тетраподы на Одесчине (4 фото) © Facebook/Иван Русев © Facebook/Иван Русев © Facebook/Иван Русев © Facebook/Иван Русев

Тетраподы на Одесчине уже засыпало песком

Он напомнил, что еще в декабре 2024 года предупреждал о «фальшивой защите» от российской агрессии. Тогда эколог отмечал, что первые 453 тетрапода на песчаной пересыпи в парке «Тузловские лиманы» были установлены по заказу и под контролем Одесской ОВА, которую возглавляет Олег Кипер. Работы, по оценке Русева, выполняли непрофессиональные подрядчики, и качество установки оставляло желать лучшего, несмотря на значительные расходы.

«Это те тетраподы, которые были установлены без экспертного мнения специалистов, как и на других участках побережья в Одесской области. Их очень быстро засыпало песком во время морских штормов, о чем я и написал», — отметил научный журналист.

Реакция властей на ситуацию с защитой от десанта

После публикации в 2024 году, по его словам, реакция была оперативной: начались масштабные работы с привлечением тяжелой техники, чтобы освободить конструкции из-под слоя песка.

Реклама

«Вытаскивали засыпанные песком тетраподы и переносили-перевозили их за барханы, за сотню метров от предыдущей линии подальше от волн. Но были потрачены опять немалые бюджетные деньги и никто за это не ответил», — утверждает Русев.

Теперь эколог выражает надежду, что областная власть снова должным образом отреагирует на ситуацию. Он подчеркивает: чтобы уменьшить риски дальнейшего разрушения побережья, к реализации подобных проектов необходимо привлекать профильных ученых и специалистов Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, «а не только тех, кто мастерски отмывает деньги».

Круговая оборона вокруг Одесчины

Напомним, вокруг Одесчины создают мощную круговую оборону со сложной сетью фортификаций, противотанковыми рвами и ловушками, что делает проход техники и живой силы невозможным. Об этом сообщил руководитель Регионального управления Сил ТрО «Юг» Денис Носиков, отметив, что параллельно на полигонах готовят тысячи вооруженных добровольцев. Также в области действует эффективная система ПВО: благодаря мобильным группам и экипажам-перехватчикам уже сбивают до 80% дронов, а со временем этот показатель планируют довести до максимума.