Оборона Покровская перешла в решающую фазу, бои ведутся за каждый дом — AP

Силы обороны Украины будут сражаться до последнего за Покровск / © ТСН

Реклама

Битва за Покровск достигла критической стадии, когда российские и украинские позиции дерутся за каждый дом в городе. Покровск приближается к решающему моменту, который определит будущее Донецкого региона, но он стал ключевым элементом в дипломатической борьбе за влияние на позицию Дональда Трампа.

Об этом пишет AP News со ссылкой на военных и аналитиков.

Кто контролирует Покровск

Издание отмечает, что российские войска вошли в Покровск в прошлом месяце, воспользовавшись пробелами в украинской обороне, и, по мнению экспертов, готовы захватить весь город в ближайшие недели или месяцы. Украинские командиры на местах признают, что перспективы неутешительны.

Реклама

"Пока нет четких линий обороны, ни одной, которая могла бы помешать россиянам заходить в город", - сказал Сергей Филимонов, командир батальона "Волки Да Винчи", добавив, что враг контролирует более 70% Покровска .

Президент Владимир Зеленский признал, что Украина находится в сложной ситуации.

«Враг начал штурмовые операции 5 ноября и продолжает их проводить… Они потеряли технику, но цель номер один врага — оккупировать Покровск как можно скорее . Эта цель остается», – сказал он.

Успех России в Покровске является результатом ожесточенных боев, продолжающихся уже более года. За это время оккупационные войска продвинулись на 39 км, согласно подсчетам ISW.

Реклама

Битва за нарративы и влияние на Трампа

Покровск, в котором до войны проживало 60 тысяч человек, был важным логистическим хабом. Но теперь это лишь поле боя за территорию, события на котором влияют на восприятие США и ход возможных мирных переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что его силы стоят на пороге победы и требует, чтобы Украина уступила Донбассу как предпосылку для мира. Столкнувшись с давлением США на принятие условий Путина, президент Зеленский стремится убедить Трампа, что Россия не побеждает.

«Представьте, сколько там русских войск. Но в то же время у них нет запланированного результата. На мой взгляд, они не имеют такого результата, который могут "продать" американцам», — сказал Зеленский.

Он добавил, что россиянам нужен Покровск лишь для того, чтобы сказать: «посмотрите, идея о том, что Украина покидает восток и отдает все остальное, чего они хотят, единственно возможна».

Реклама

В чем ценность Покровска

Потеря Покровска была бы очень болезненной для Украины, поскольку это может быть воспринято как большая победа россиян, что, по словам экспертов, может негативно повлиять на позицию Дональда Трампа, «не любящего неудачников».

Покровск расположен на восточной линии фронта и является частью так называемого пояса крепостей Донбасса — линии сильно укрепленных городов, критически важных для обороны региона (включая Краматорск, Славянск и Дружковку).

Если Покровск упадет, это может открыть России путь к захвату остального Донбасса. Однако, как отмечают аналитики, эти продвижения, как и битва за Покровск, потребуют значительного времени и огромных потерь в живой силе и технике.

«Это, прежде всего , пропагандистская и символическая победа , своего рода психологическая победа, возможно, для россиян. Путин отчаянно нуждается в возможности показать, что они достигают прогресса», — сказал Питер Дикинсон, редактор Atlantic Council.

Реклама

ВСУ будет сражаться до последнего

Российские войска продолжают наступать с севера, запада и востока Покровска, в то время как украинские силы сохраняют определенные центры контроля. Украина привлекла элитные подразделения и начала контрнаступательную операцию, чтобы удержать город как можно дольше.

"Все подразделения, которые могут сражаться, сейчас здесь: пехота, спецназовцы и все остальные", - сказал Вадим Крикун, командир бригады "Любарт".

Украинский оператор дронов из 68-й бригады с позывным «Хус» отметил, что развертывание Россией элитного подразделения дронов стало особенно разрушительным.

"Это превратилось в дуэль операторов дронов", - заметил военный.

Реклама

Эксперты считают, что в ближайшие недели, вероятно, события будут развиваться так же, как и большинство битв за территорию в регионе: Россия будет вводить войска в те части города, которые находятся под ее контролем, пока украинские силы не будут перегружены. Тем временем украинские войска будут сражаться, чтобы нанести врагу как можно большие потери, пока необходимость отступления не станет неизбежной.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что войска РФ проникли в городскую застройку Покровска . Российская оккупационная армия стремится не просто захватить город, а прежде всего создать условия для его полного окружения.