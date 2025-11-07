Оборона Покровска: военные сообщили, что действительно происходит в городе

Покровск. / © Getty Images

В районе Мирнограда Донецкой области ситуация остается напряженной. В Покровске российская армия снизила свою активность и снизила количество перемещений. Захватчики ожидают пополнения основными силами.

Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШУ.

Силы обороны в полосе ответственности корпуса продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян в Покровске. В самом городе и в окрестностях продолжают боевую работу силы БПС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и т.д.

По данным военных, россияне пытаются наладить логистику через южные окрестности Покровска. В частности, на этом участке войска РФ несколько раз попытались осуществить опрокидывание личного состава с помощью авто- и мототехники. Впрочем, украинские Силы обороны этого не допустили.

Отмечается, что россияне несут потери в Покровске. С начала ноября был ликвидирован 71 оккупант, а 36 получили ранения.

В последние дни противник пытался несколько раз проникнуть в Гришин. Для этого россияне планировали попасть в населенный пункт под видом гражданских. Украинские бойцы остановили врага.

В Мирнограде ситуация напряженная, отметили в корпусе. По данным военных, после многочисленных неудачных попыток врага штурмовать город с востока враг постарается изменить вектор удара.

Напомним, издание The Economist отмечает, что Покровск на грани падения . Командир подразделения «Тайфун» рассказал, что оккупанты контролируют не менее 60% территории. Остальные – спорные. По его словам, вся северная часть является серой зоной. Захват города даст России стратегическое преимущество для установления полного контроля над Донецкой областью,

Между тем The Wall Street Journal замечает, что бои за Покровск достигли критической точки, а Россия близка к наибольшему успеху за 2 года. Основные бои в войне России против Украины шли вокруг Покровска. Российская армия бросала пехоту в кровавые штурмы вдоль лесополос и через окрестные деревни, в то время как украинские войска активно применяли ударные дроны, чтобы сдерживать врага.