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Оборона Ровенской области: глава ОВА показал фортификационные сооружения на севере (фото)

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Оборона Ровенской области: глава ОВА показал фортификационные сооружения на севере (фото)

На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА

Строители осуществляют земляные работы, обустраивают ходы соединений и т.д.

На севере Ровенщины идет обустройство оборонных рубежей. В четкой координации с военными там строят невзрывные заграждения и взводные опорные пункты.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

В частности, строители проводят земляные работы, обустраивают ходы соединений и прочее.

На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА / ©
На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА

Работы проходят в соответствии с утвержденным графиком, отметил Коваль.

На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА / ©
На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА

"Надежная фортификация – сейчас одно из приоритетных направлений нашей работы. Работаем дальше", – добавил он.

На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА / ©
На севере Ровенской области продолжается обустройство оборонных рубежей Фото: ОВА

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий опроверг информацию, что на Авдеевском направлении якобы нет оборонных укреплений. Тогда украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что украинских военных вывели из Авдеевки в "чистое поле".

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