Оборонная операция в Покровско-Мирноградской агломерации близится к завершению: подробнее

Покровск / © Associated Press

Оборонная операция в районе Покровска и Мирнограда подходит к завершению, в дальнейшем бои будут продолжаться на подходах к городу с северо-запада и запада.

Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

Отмечается, что активная фаза обороны Покровско-Мирноградской агломерации фактически подходит к концу. В то же время, отмечается: враг не получит оперативного пространства для быстрых прорывов.

По имеющейся информации, дальнейшие боевые действия сосредоточатся на подходах к Покровску — с северо-запада и запада. Одна из задач украинских сил – максимально сдерживать противника и не позволять ему свободно закрепляться в городской застройке.

Также высказываются надежды, что оборона Доброполья будет подготовлена с учетом развития ситуации.

В то же время, подчеркивается, что украинские военные в течение полутора лет удерживали агломерацию под чрезвычайно мощным давлением противника, сделав больше, чем позволяли имеющиеся ресурсы.

Официальные комментарии Генерального штаба ВСУ по поводу изменения характера операции на этом участке фронта пока отсутствуют.

