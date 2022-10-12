Оборонно-промышленный комплекс Беларуси задействован в ремонте техники РФ, поврежденной в Украине — Генштаб

Беларусь и дальше помогает РФ в войне против Украины.

В Беларуси принялись ремонтировать технику российских оккупантов, которой досталось от ВСУ в Украине.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь российской федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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