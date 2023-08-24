Оборонные потребности, формула мира и гарантии безопасности: Ермак пообщался с советником Байдена

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, они обсудили оборонную поддержку Украины.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем телеграмм-канале.

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По словам главы ОП, он проинформировал Джейка Салливана об актуальной ситуации на фронте и действиях украинских войск с целью освобождения территорий нашего государства. Речь шла о первоочередных оборонных нуждах Украины.

"Поблагодарил лидерство Соединенных Штатов Америки в коалиции истребителей и решения, которые позволили начать процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и открывают путь к получению Украиной этих современных боевых самолетов", — отметил Ермак.

Кроме того, он обсудил с Салливаном важность украинской формулы мира и переговоров о гарантиях безопасности в рамках декларации G7 по поддержке Украины.

Сегодня президент США Джо Байден, обе палаты Конгресса и весь американский народ помогают Украине и поддерживают ее в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Украина благодарна за такую позицию и высоко ценит ее.

Напомним, в День Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против причастных к принудительному вывозу и депортации украинских детей

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