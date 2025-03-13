Оборонный концерн Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине

О готовности отправить в Украину миротворцев ранее заявили несколько европейских стран, в том числе Великобритания, Франция, Дания и Швеция.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов принять участие в обеспечении возможной международной миротворческой миссии после войны России против Украины.

Об этом на пресс-конференции в среду, 12 марта, заявил глава компании Армин Паппергер, передает Deutsche Welle.

Пока что речь идет о теоретических возможностях. "Конкретные разговоры пока не ведутся", – сказал Паппаргер, отвечая на вопросы Deutsche Welle. По его словам, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований", но конкретные цифры возможных поставок не назвал.

О готовности отправить в Украину миротворцев ранее заявили несколько европейских стран, в том числе Великобритания, Франция, Дания и Швеция. США ведут в эти дни переговоры с Россией и Украиной об условиях окончания войны.

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В качестве примера глава Rheinmetall назвал поставки немецкой танковой бригады в Литве, развертывание которой должно завершиться к 2027 году. По его словам, речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях". Паппергер отметил, что Rheinmetall – "крупнейший производитель армейских грузовиков". Он также упомянул производимые компанией средства РЭБ и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, "когда будет проведена линия разграничения". В этой связи он назвал и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall "сейчас инвестирует".

Производство ракет и БПЛА в Украине: "Решения нет"

В Украине Rheinmetall создал ремонтный завод для бронетехники и строит завод по производству артснарядов. Отвечая на вопрос DW о возможном заводе по производству компонентов для артиллерийских ракет в Украине, Паппаргер сказал, что украинская сторона хотела бы этого, но решение – по Киеву. "Мы ведем разговоры об этом, есть желание, но решение (Киевом – ред.) еще не принято", – отметил предприниматель. По словам Паппергера, на такое высокотехнологичное производство нужно время и деньги: "Если бы мы начали три года назад, сейчас бы закончили".

Rheinmetall строит завод по производству компонентов для артиллерийских ракет, в том числе ракетных двигателей в Нижней Саксонии. Ожидается, что он заработает в 2027 году.

Также есть разговоры, но нет решения о возможном участии Rheinmetall в производстве украинских беспилотников. "Сегодня многие украинские производители БПЛА приходят к нам и предлагают совместное производство, – сказал Паппаргер. – Мы еще не приняли решения в этой сфере". По его словам, сейчас Rheinmetall расширяет производство беспилотников в Германии. При этом он отметил, что БПЛА не является технологией, способной переломить ход войны.

Подводя на пресс-конференции итоги 2024 года, глава Rheinmetall отметил, что компания получила рекордную прибыль. Годовой оборот составил 9,8 млрд евро. По его данным, компания стала ведущим промышленным партнером Украины, а общий объем заказов с момента масштабного российского вторжения в 2022 году составил около шести миллиардов евро. Паппергер отметил, что Rheinmetall еженедельно контактирует с партнерами в Украине.

Отметим, что в июне 2024 года в Украине открыли первый цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал начать планирование гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

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