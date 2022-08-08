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"Оборотни": в Бахмуте в течение дня полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"

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"Оборотни": в Бахмуте в течение дня полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"

Фото: Unsplash

Патрульная полиция задержала в Бахмуте Донецкой области шесть человек.

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram-канале.

«Один наш день в Бахмуте: задержали шестерых, ожидающих «русский мир». Разруха и смерть – то, что несут русские. Одна, некоторым недостаточно горя, несущего в себе «русский мир». Эти чудовища восхищаются и ждут его… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей украинской земле», — отметил он.

Белошицкий убежден, что эти люди не скроются.

«Мы и дальше будем задерживать этих оборотней», – резюмировал он.

Напомним, по всей Украине подготовили 395 тысяч мест для вывоза жителей Донбасса из зоны боевых действий. Местные власти призывают всех срочно эвакуироваться из региона.

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