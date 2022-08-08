"Оборотни": в Бахмуте в течение дня полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"

Патрульная полиция задержала в Бахмуте Донецкой области шесть человек.

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram-канале.

«Один наш день в Бахмуте: задержали шестерых, ожидающих «русский мир». Разруха и смерть – то, что несут русские. Одна, некоторым недостаточно горя, несущего в себе «русский мир». Эти чудовища восхищаются и ждут его… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей украинской земле», — отметил он.

Белошицкий убежден, что эти люди не скроются.

«Мы и дальше будем задерживать этих оборотней», – резюмировал он.

Также читайте В ВР заговорили о новом люстрационном законе для очищения власти от коллаборантов

Напомним, по всей Украине подготовили 395 тысяч мест для вывоза жителей Донбасса из зоны боевых действий. Местные власти призывают всех срочно эвакуироваться из региона.

Читайте также:

После покушения умер коллаборант Виталий Гура