"Оборотни": в Бахмуте в течение дня полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"

Патрульная полиция задержала в Бахмуте Донецкой области шесть человек.
Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram-канале.
«Один наш день в Бахмуте: задержали шестерых, ожидающих «русский мир». Разруха и смерть – то, что несут русские. Одна, некоторым недостаточно горя, несущего в себе «русский мир». Эти чудовища восхищаются и ждут его… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей украинской земле», — отметил он.
Белошицкий убежден, что эти люди не скроются.
«Мы и дальше будем задерживать этих оборотней», – резюмировал он.
Напомним, по всей Украине подготовили 395 тысяч мест для вывоза жителей Донбасса из зоны боевых действий. Местные власти призывают всех срочно эвакуироваться из региона.
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