Оборудование на 54 млн грн: в Одессе разоблачили незаконную сеть подпольных игорных заведений

Одесская областная прокуратура завершила расследование по незаконной организации азартных игр. Сеть нелегальных игорных заведений действовала в Одессе без необходимых лицензий и уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Игровые залы размещались в нежилых помещениях и функционировали в закрытом режиме, без опознавательных вывесок и рекламы. Игроков приглашали только по предварительной договоренности, посторонние лица могли попасть исключительно по рекомендациям постоянных клиентов", — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли более 3000 единиц техники, среди которых ноутбуки, мониторы, серверы, мобильные телефоны, а также наличные деньги и банковские карты. Общая стоимость изъятого оборудования превышает 54 млн. грн. Кроме того, обнаружен склад для хранения технических устройств для новых игровых залов.

Напомним, в Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен.

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