"Обосранные лохи. Все будут плевать нам в спину": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

"Обосранные лохи. Все будут плевать нам в спину": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

Российские захватчики приехали убивать и уничтожать и жалуются, что им стыдно за то, что пришлось отступать из двух областей Украины.

СБУ перехватила разговор российского оккупанта со своим родственником. Захватчик рассказал, что ему стыдно за отступление из Черниговской и Киевской областей.

Из чего следует, что оккупанты приехали в Украину убивать и уничтожать, констатируют в Службе Безопасности Украины.

"Поэтому даже частичное отведение войск их промытые пропагандой мозги воспринимают как позор. Они не ожидали такого сопротивления от Украины и подтверждают, что российские власти скрывают данные о погибших", — информируют в СБУ.

Оккупантам стыдно за отступление из Черниговской и Киевской областей и считают это изменой российской армии, потому что теперь, как сказал российский военный в телефонном разговоре, "все им будут плевать в спину", а свои уже считают их "обосраными лохами".

Между собой оккупанты признают, что "сильные войска и вооружение России" были только рекламным роликом, а на самом деле все по-другому.

"Жаль, что оккупантам стыдно только за собственные поражения, но не перед мирными людьми, которых беспощадно убивают. Их настроения довольно показательны. Поэтому держим строй. Сейчас не время расслабляться. Каждого захватчика обязательно ждет наказание", — подытожили в СБУ.

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