Обострение на Донбассе: когда жителям Славянска следует быть готовыми к эвакуации

Город обстреливается с небольшого расстояния, поэтому угроза для жителей растет.
Жителям Славянска в Донецкой области следует быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего приближения линии фронта.
Об этом заявил глава города Вадим Лях в эфире телеканала Freedom.
"Сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", – отметил он.
Мэр подчеркнул, что Славянск обстреливают с небольшого расстояния, как Краматорск и Дружковку. Это усложняет возможность отслеживания ракет, потому и опасность для граждан растет.
Напомним, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что оккупанты не смогут захватить до марта Славянск и Краматорск.
Также недавно мы сообщали, что захватчики нанесли ракетный удар по центру Краматорска. В результате инцидента один дом разрушен и еще десятки повреждены. Пока известно о четырех погибших.
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