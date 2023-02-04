Обострение на Донбассе: когда жителям Славянска следует быть готовыми к эвакуации

Город обстреливается с небольшого расстояния, поэтому угроза для жителей растет.

Жителям Славянска в Донецкой области следует быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего приближения линии фронта.

Об этом заявил глава города Вадим Лях в эфире телеканала Freedom.

"Сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", – отметил он.

Мэр подчеркнул, что Славянск обстреливают с небольшого расстояния, как Краматорск и Дружковку. Это усложняет возможность отслеживания ракет, потому и опасность для граждан растет.

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Напомним, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что оккупанты не смогут захватить до марта Славянск и Краматорск.

Также недавно мы сообщали, что захватчики нанесли ракетный удар по центру Краматорска. В результате инцидента один дом разрушен и еще десятки повреждены. Пока известно о четырех погибших.

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