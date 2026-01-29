Обострение на Херсонщине: оккупанты попытались захватить плацдарм на острове Круглик

Силы обороны уничтожили штурмовую группу россиян при попытке высадиться на острове Круглик / © Associated Press

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают «прощупывать» украинскую оборону. Силы обороны Юга сорвали дерзкую операцию российских войск в Херсонской области.

О неудавшейся попытке штурма рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Как разворачивался бой

За прошедшие сутки на этом участке фронта зафиксировали одно боевое столкновение, но оно было показательным. Российская диверсионно-штурмовая группа пыталась форсировать проливы и высадиться на остров Круглик.

Целью оккупантов был штурм наблюдательных пунктов ВСУ. Впрочем, украинские защитники вовремя обнаружили намерения россиян.

"Силы обороны уничтожили врага", - лаконично подытожил Волошин результат этой вылазки.

Он объяснил тактику россиян: подобные действия напоминают не полномасштабное наступление, а разведку боем. Оккупанты малыми группами пытаются проверить плотность украинской обороны в районе Антоновских мостов и на островах Беллогрудый и Круглик .

400 дронов по городу

Несмотря на неудачи на воде, враг продолжает террор с воздуха. Активность российской армии на правобережье Херсона остается критически высокой.

Только за сутки захватчики:

нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по жилым кварталам Херсона и пригородам;

совершили около 100 артиллерийских обстрелов .

Военные призывают жителей прибрежных районов быть максимально осторожными из-за высокой угрозы атак FPV-дронов.

Напомним, война на восточном фронте все больше приобретает черты маневровой и асимметричной. Российские войска наряду с массовым применением беспилотников активизировали попытки проникновения штурмовых групп в прифронтовые города под видом гражданских.