Обострение на Херсонщине: оккупанты попытались захватить плацдарм на острове Круглик
Россияне попытались взорвать десант в дельте Днепра, чтобы штурмовать украинские позиции, но не смогли закрепиться и были уничтожены.
На Приднепровском направлении оккупанты продолжают «прощупывать» украинскую оборону. Силы обороны Юга сорвали дерзкую операцию российских войск в Херсонской области.
О неудавшейся попытке штурма рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона «Единые новости».
Как разворачивался бой
За прошедшие сутки на этом участке фронта зафиксировали одно боевое столкновение, но оно было показательным. Российская диверсионно-штурмовая группа пыталась форсировать проливы и высадиться на остров Круглик.
Целью оккупантов был штурм наблюдательных пунктов ВСУ. Впрочем, украинские защитники вовремя обнаружили намерения россиян.
"Силы обороны уничтожили врага", - лаконично подытожил Волошин результат этой вылазки.
Он объяснил тактику россиян: подобные действия напоминают не полномасштабное наступление, а разведку боем. Оккупанты малыми группами пытаются проверить плотность украинской обороны в районе Антоновских мостов и на островах Беллогрудый и Круглик .
400 дронов по городу
Несмотря на неудачи на воде, враг продолжает террор с воздуха. Активность российской армии на правобережье Херсона остается критически высокой.
Только за сутки захватчики:
нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по жилым кварталам Херсона и пригородам;
совершили около 100 артиллерийских обстрелов .
Военные призывают жителей прибрежных районов быть максимально осторожными из-за высокой угрозы атак FPV-дронов.
Напомним, война на восточном фронте все больше приобретает черты маневровой и асимметричной. Российские войска наряду с массовым применением беспилотников активизировали попытки проникновения штурмовых групп в прифронтовые города под видом гражданских.