"Обострение" на линии столкновения: оккупанты срочно вывозят людей в Запорожской области в Бердянск

Оккупанты срочно вывозят людей из временно захваченных районов Запорожской области в Бердянск.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, местные жители Пологов, Токмака и Молочанска сообщают, что оккупанты срочно организуют эвакуацию населения в Бердянск, обусловливая это "обострением на линии боестолкновений".

"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии, мы уже видели", – подчеркнул Федоров.

Напомним, руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации.

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