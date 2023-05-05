Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Обострение" на линии столкновения: оккупанты срочно вывозят людей в Запорожской области в Бердянск

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4566
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Обострение" на линии столкновения: оккупанты срочно вывозят людей в Запорожской области в Бердянск

Оккупанты срочно вывозят людей из некоторых районов Запорожской области в Бердянск / Фото: Associated Press

Российские захватчики организовывают "срочную эвакуацию" из некоторых районов Запорожской области из-за "активизации на линии фронта".

Оккупанты срочно вывозят людей из временно захваченных районов Запорожской области в Бердянск.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, местные жители Пологов, Токмака и Молочанска сообщают, что оккупанты срочно организуют эвакуацию населения в Бердянск, обусловливая это "обострением на линии боестолкновений".

"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии, мы уже видели", – подчеркнул Федоров.

Напомним, руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4566
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация