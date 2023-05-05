"Обострение" на линии столкновения: оккупанты срочно вывозят людей в Запорожской области в Бердянск

Российские захватчики организовывают "срочную эвакуацию" из некоторых районов Запорожской области из-за "активизации на линии фронта".
Оккупанты срочно вывозят людей из временно захваченных районов Запорожской области в Бердянск.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, местные жители Пологов, Токмака и Молочанска сообщают, что оккупанты срочно организуют эвакуацию населения в Бердянск, обусловливая это "обострением на линии боестолкновений".
"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии, мы уже видели", – подчеркнул Федоров.
Напомним, руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации.
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