Обострение ситуации вокруг украинских границ: Зеленский провел срочный разговор с главой Евросовета

В частности, Зеленский и Мишель обсудили ситуацию в Украине и обострение в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля провел срочный телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на фоне обострения ситуации вокруг Украины из-за эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Владимир Зеленский во время беседы с главой Евросовета подчеркнул, что сейчас Украина не видит доказательств отвода войск РФ от наших границ. Отдельное внимание украинский президент уделил обострению ситуации в районе проведения ООС, фиксирующих утром 17 февраля. В частности, сообщил о значительном количестве нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Президент в разговоре упомянул об обстреле детского сада в Станице Луганской незаконными формированиями и назвал это большой провокацией. "Важно, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах в Украине. Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания", — подчеркнул Владимир Зеленский.

"Президент Украины и Президент Европейского совета взаимно поддержали позицию о необходимости сохранения миссий в Украине и подтвердили приверженность политико-дипломатическим усилиям с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности", — говорится в сообщении ОП.

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Шарль Мишель пообещал Зеленскому, что обсудит с европейскими лидерами информацию, которую он сообщил. Добавляют, что глава Евросовета подтвердил решительную и твердую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Брюсселе министры обороны стран НАТО встретятся с представителями Украины и Грузии. Отвод войск Кремля и безопасность в Черном море – основная тема разговора.

Ранее Генсек Альянса заявлял, что Москва скопила рекордное количество войск вблизи Украины впервые со времен холодной войны и на эту угрозу нужно реагировать вовремя.

Об этом ранее сообщали американские СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме. Несмотря на заявления России об отводе войск, на границе с Украиной количество их военных увеличивается. The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что Россия добавила около 7 тысяч своих военных вдоль украинской границы, некоторые из них прибыли только в среду, 16 февраля.

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