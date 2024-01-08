"Обострения происходят постоянно": Сырский о ситуации на Купянском направлении

Армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Наши воины разрушают планы врага

Как отмечает Сырский, враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Его цель – прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города.

"Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. . Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска.", – сказал Сырский.

При этом командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией. Они постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", — отметил командующий Сухопутными войсками.

Ранее речь шла о том, что угроза вторжения в Харьковскую область с территории России будет всегда. Но чтобы понимать, какой ее уровень, следует проанализировать состав российских оккупационных войск у границ с Украиной.

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