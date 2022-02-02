Обознался: в Запорожье мужчина избил и подрезал незнакомца

Обознался: в Запорожье мужчина избил и подрезал незнакомца

После нападения злоумышленник скрылся, но впоследствии полиция его задержала.

В центре Запорожья мужчина напал на прохожего. Сначала он его избил, а затем нанес ножевое ранение.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Инцидент произошел на улице Фортечной. По словам очевидцев, неизвестный мужчина внезапно напал на прохожего и нанес ему ножевое ранение. 26-летний пострадавший госпитализирован в больницу.

Свидетели вызвали полицию. До приезда правоохранителей злоумышленник скрылся, но вскоре благодаря камерам наблюдения его нашли. Нападающим оказался ранее судимый за корыстные преступления 28-летний житель Александровского района. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время задержания при нем обнаружили и изъяли орудия преступления.

Злоумышленник заявил правоохранителям, что пытался нанести телесные повреждения совершенно другому лицу и перепутал жертву нападения с мужчиной, с которым враждовал.

"Мотивы и обстоятельства данного преступления устанавливаются в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Фигуранту сообщено о подозрении в тяжком преступлении" — рассказал №2 Запорожского районного управления полиции Сергей Мусий.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

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