Обознался: в Запорожье мужчина избил и подрезал незнакомца

После нападения злоумышленник скрылся, но впоследствии полиция его задержала.
В центре Запорожья мужчина напал на прохожего. Сначала он его избил, а затем нанес ножевое ранение.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Инцидент произошел на улице Фортечной. По словам очевидцев, неизвестный мужчина внезапно напал на прохожего и нанес ему ножевое ранение. 26-летний пострадавший госпитализирован в больницу.
Свидетели вызвали полицию. До приезда правоохранителей злоумышленник скрылся, но вскоре благодаря камерам наблюдения его нашли. Нападающим оказался ранее судимый за корыстные преступления 28-летний житель Александровского района. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Во время задержания при нем обнаружили и изъяли орудия преступления.
Злоумышленник заявил правоохранителям, что пытался нанести телесные повреждения совершенно другому лицу и перепутал жертву нападения с мужчиной, с которым враждовал.
"Мотивы и обстоятельства данного преступления устанавливаются в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Фигуранту сообщено о подозрении в тяжком преступлении" — рассказал №2 Запорожского районного управления полиции Сергей Мусий.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что жених в Индонезии чуть не женился на незнакомке, так как ошибся в Google Maps.
Читайте также:
- Под Днепром мужчина много лет подпирал навес железкой, которая оказалась древним мечом.
- Выбивали признание с извращениями: правоохранители сдавливали и оттягивали гениталии мужчине, чтобы раскрыть убийство под Харьковом
- Под Харьковом родилась девочка-"богатырь"
- " Готова умереть за "русский" мир": скандальная преподавательница Бильченко уехала из Украины, выскочила замуж и получила гражданство России