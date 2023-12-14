Обозреватель прокомментировал положение врага на левом берегу Херсонщины: "Россияне не контролируют ситуацию"

Путин может применять любую ложь, чтобы объяснить это своим гражданам.

Ситуация на левом берегу Херсонщины вышла из-под контроля оккупантов. Да, они привлекли значительные силы и ресурсы, однако не могут эффективно противодействовать Силам обороны.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 2 4 Канала.

У врага "серьезная головная боль"

По словам обозревателя, россияне действительно не контролируют ситуацию. У них нет возможности противодействовать Силам обороны Украины, имеющим там плацдарм. Да, украинские военные увеличивают его, а российские оккупанты терпят потери.

"Для них это (левый берег Херсонщины – ред.) есть серьезная головная боль. Они накопили там ресурс 65 –70 тысяч, чтобы заблокировать наше присутствие. При этом наш плацдарм продолжает расти, а они понесут потери", – отметил Коваленко.

Конечно, эту ситуацию нужно как-то представлять гражданам РФ. И кремлевский диктатор, продолжил он, может объяснять его как угодно.

"Путин – это лживый параноидальный маньяк, военный преступник. Вот и все", – резюмировал обозреватель.

Ранее стало известно, что вражеские десантники понесли огромные потери на Херсонщине. Это произошло при попытке выбить украинские силы у села Крынки на левом берегу Днепра.

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