Обозреватель раскрыл реальную опасность реактивных КАБов: это больше, чем просто системный риск

Вражеские КАБы

Российские войска 20 октября впервые запустили управляемые авиабомбы по Полтавщине. На прошлой неделе был подобный случай по применению КАБов по Николаеву, а также по населенному пункту Лозовая Харьковской области.

В эфире 24 Канала военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, какие последствия имеют удары КАБами по глубокому тылу Украины.

Насколько опасны удары КАБами по тылу

КАБы в последнее время вновь возобновили свою безумную угрозу для Сил обороны. В частности, седьмой корпус ДШУ, держащий оборону в Покровске, сообщает о том, что с начала октября количество применения КАБ по самому городу возросло в разы.

Следующие сообщения поступали из Лиманского направления, где россияне двигаются в сторону попыток перерезания логистики для прифронтового Лимана Донецкой области. Через несколько суток на локации наших войск упало 67 КАБов.

«Это больше, чем системная угроза. Невозможно будет удерживать фронт ни в одном из его участков, если с такой интенсивностью будут падать КАБы», — отметил Пехньо.

По словам эксперта, нужно бороться с носителями КАБов, потому что они сейчас представляют большую угрозу не только с точки зрения численности. Например, недавно Генеральный штаб начал выделять в отдельное направление Александровский — район, сформировавшийся на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где россияне имеют определенные продвижения и двигаются в сторону населенного пункта Покровское Днепропетровской области.

На этом направлении в конце прошлой недели россияне дальнобойными КАБами и дронами уничтожили сразу ряд наших переправ через реку Волча.

«Это просто логистический ад. Мало того, что у нас не самый благополучный участок фронта на стыке Донетчины, Днепропетровщины и Запорожья, да еще и логистику в 50—70 километрах от фронта россияне перебивают», — добавил военный обозреватель.

Эта угроза для нас сейчас становится не только системно проблемной, она должна быть одна из приоритетных для решения.

18 октября Россия впервые нанесла удар по городу Лозовая Харьковской области реактивной авиабомбой. По предварительным данным, боеприпас был выпущен с временно оккупированной территории. Бомба пролетела 130 километров. В результате атаки ранены шесть человек.