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Обозреватель сказал, повлияет ли смена командующего Черноморским флотом на Россию или Украину

Обозреватель сказал, повлияет ли смена командующего Черноморским флотом на Россию или Украину

Командующий Черноморским флотом РФ Сергей Пинчук/Фото: Минобороны РФ

Кардинально изменить что-либо в тактике, стратегии, использовании флота и других моментах враг не способен.

Назначение нового командующего Черноморским флотом РФ ничего не меняет ни для Украины, ни для оккупантов. Россиянам сложно противодействовать морским дронам, а также воздушным угрозам.

Об этом в комментарии LIGA.net сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ничего не меняет (назначение – ред.) для нас. Отнюдь. И для них тоже это ничего не меняет. Ничего не изменится по всем параметрам. Этот новый командующий (Сергей Пинчук – ред.) ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить уничтожение российской флотилии. А нам также эта персоналия никак не будет мешать. Это просто... Ну скажем так: одну лысую голову в лампасах заменили другой лысой головой в лампасах", – заявил он.

По словам Коваленко, главная проблема состоит в технологической и даже тактической составляющей российского Военно-морского флота. Речь идет о неспособности противодействовать морским дронам, которые на сегодняшний день для него являются основной угрозой. Более того, даже с воздушными угрозами ВМФ окупантов также не может полноценно и эффективно справляться.

"Поэтому флотилия будет уничтожаться независимо от того, кто будет ее командующим", — резюмировал обозреватель.

Напомним, Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Им стал вицеадмирал Сергей Пинчук.

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