Обозреватель сказал, повлияет ли смена командующего Черноморским флотом на Россию или Украину

Назначение нового командующего Черноморским флотом РФ ничего не меняет ни для Украины, ни для оккупантов. Россиянам сложно противодействовать морским дронам, а также воздушным угрозам.

Об этом в комментарии LIGA.net сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ничего не меняет (назначение – ред.) для нас. Отнюдь. И для них тоже это ничего не меняет. Ничего не изменится по всем параметрам. Этот новый командующий (Сергей Пинчук – ред.) ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить уничтожение российской флотилии. А нам также эта персоналия никак не будет мешать. Это просто... Ну скажем так: одну лысую голову в лампасах заменили другой лысой головой в лампасах", – заявил он.

По словам Коваленко, главная проблема состоит в технологической и даже тактической составляющей российского Военно-морского флота. Речь идет о неспособности противодействовать морским дронам, которые на сегодняшний день для него являются основной угрозой. Более того, даже с воздушными угрозами ВМФ окупантов также не может полноценно и эффективно справляться.

"Поэтому флотилия будет уничтожаться независимо от того, кто будет ее командующим", — резюмировал обозреватель.

Напомним, Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Им стал вицеадмирал Сергей Пинчук.

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