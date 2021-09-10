Обозвал врача алкоголиком, а тот дал пинка под зад: в Мелитополе подрались хирург и отец пациента (видео)

Обозвал врача алкоголиком, а тот дал пинка под зад: в Мелитополе подрались хирург и отец пациента (видео)

Мужчины выясняли отношения кулаками.

В Мелитополе Запорожской области медучреждении произошла драка. Подрались хирург и отец мальчика, которые пришли на осмотр.

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Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел вчера, 9 сентября, в Мелитополе в консультативно-диагностическом центре на улице Ивана Алексеева. Отец маленького мальчика набросился с кулаками на врача-хирурга Сергея Зеваченкова на глазах у пациентов.

Отец нахамил, а хирург дал пинка под зад

Как рассказал пострадавший хирург Сергей Зеваченков, он осуществляет прием пациентов до 14:00, далее, до 15:00, он принимает прооперированных ранее пациентов в перевязочной. Под конец работы, примерно, в 15.00, в кабинет зашел мужчина с сыном и женой.

"Я предупредил, что у меня часы приема завершились, кабинет обработан антисептиком. Однако, когда отец сказал, что у мальчика острая боль, я его осмотрел. Малышу нужно было хирургическое вмешательство. Меня через 5 минут должен был сменить другой врач и я сказал, что ему раскроют нарыв. Но отец стал меня оскорблять и кричать: "А ты, что неадекватный? Или ты пьяный и не можешь сам вскрыть нарыв? ". После этого вообще шокировал — он ударил меня кулаком в лицо и рассек губу", — рассказывает врач.

Доктор от таких действий мужчины обалдел, но не растерялся и в коридоре дал пинка под зад разъяренному отцу мальчика. Следует отметить, что хирург Сергей Зеваченков инвалид второй группы по сахарному диабету и, как он утверждает, он не употребляет алкоголь в силу своего здоровья, поэтому слова визитера его разозлили.

На этом конфликт не закончился. Мужчина дождался на улице хирурга после завершения смены, там схватил его за цепочку на шее и начал душить.

"Началась драка. Мне же надо было как-то защищаться, иначе он мог меня убить. Но в итоге он рассек мне подбородок, ударил в глаза, задел голосовые связки — я не могу говорить нормально, я получил сотрясение мозга", — рассказывает врач .

После драки хирург написал заявление в полицию, снял побои и прошел медобследование. Сейчас он на больничном.

Услышали запах перегара в кабинете и потребовали другому врачу

Родители больного ребенка рассказали свою историю. По их словам, у их сына произошел нарыв на пальце. Участковый врач осмотрел и направил к хирургу, так как ноготь, под который пошел гной, надо было удалять.

По ее показаниям мамы мальчика, в кабинете они услышали запах перегара и стали требовать другого врача, после чего вышли в коридор.

"Через секунду вылетел этот доктор и сразу же ударил мужчину два раза ногой в живот! Все были в шоке, дети плакали ... некоторые это все начали снимать на телефон (за что им огромное спасибо, потому что это все-таки видеофиксация). Мой сын ужасно разнервничался и чтобы на травмировать его психику и других детей тоже, мужчина не стал защищаться, а повел ребенка в машину успокаиваться, а я, видя такое, позвонила в 102", — рассказывает мама мальчика.

Она утверждает, что хирург ее оскорблял и угрожал, пока муж с сыном были на улице.

"Этот доктор набросился сразу же и ударил моего мужа в живот и голову. Мужчине пришлось обороняться и пару раз он ударил доктора по лицу. Видимо для этого Зеваченков и выбежал на улицу (так как в коридоре он набросился и я вызвала полицию — ему нужно было показать что избили его, а не он) Мы этого так не оставим! " — рассказывает мать ребенка.

Женщина добавила, что после увиденного у ее сына произошел нервный срыв, а у мужчины болит живот.

Кто кого избил, непонятно

В телеграмм-канале "РИА Мелитополь" выложили видео драки между посетителем и хирургом. Кто кого избил, непонятно, поскольку дрались мужчины на равных.

В Мелитополе подрались детский хирург и отец пациента

Напомним, что в Ровенской области после нападений на медиков в больницах устанавливают тревожные кнопки. К таким мерам прибегли после нападения на травматолога в одной из больниц города.

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