Обработка малины осенью: как правильно обрезать, подготовить к зиме

Обрезка малины осенью

Самые частые вопросы, связанные с уходом за малиной осенью - нужно ли ее обрезать, как правильно обрезать, что сделать с обрезанными побегами?

Обрезать малину осенью нужно потому, что длинные побеги являются резервуаром для инфекций и вредителей, кроме того, они будут испарять влагу даже зимой, ослабляя корневища. В суровую зиму ослабленные побеги все равно высохнут или вымерзнут.

Как правильно обрезать малину осенью

Малину нужно обрезать хорошо заточенным секатором, он должен резать, а не давить. Способ обрезки зависит от сорта. Сорта плохо приспособлены к суровым зимам, почти всегда это ремонтантные, нужно обрезают полностью, оставляя на поверхности только остаток побега с 6-7 почками. Этот побег нужно обязательно спрятать на зиму.

В подавляющем большинстве удаляют все старые, больные и ослабленные побеги, а также побеги, мешающие уходу за кустарником. Остальные обычно неплохо переносят зимовку. Всего у каждого растения должно остаться 4-6 побегов.

Обрезанные побеги лучше сжечь, потому что они могут быть заражены мицелием патогенных грибов, зимующими вредителями. Если не обрезать малину осенью, а отложить на весну, малина переживет зиму, но в следующем году даст меньший урожай, чем могла бы.

Подкормка малины осенью минеральными удобрениями

Азотное питание нужно для вторичного роста корней, но если растение подкармливали азотом весной и летом, этих подкормок хватит.

В качестве основного фосфорного удобрения следует использовать суперфосфат, который закладывается в почву.

Полезно подкармливать калием, потому что он увеличивает зимостойкость растений. Еще лучше использовать комплексные удобрения, например калимагнезию или монофосфат калия, содержащий также фосфор.

Полив малины осенью

Даже обрезка малины осенью не столь важна, как полив. Растения не должны идти на зимовку с пересушенной корневой системой. Если осень была сухой, обязательно полейте растения хотя бы за неделю до заморозков.

Обработка малины осенью от вредителей и болезней

Обрабатывать малину осенью не нужно, болезни и насекомые уже пошли в зимующую стадию и хранятся либо в почве, либо в растительных остатках, которые и нужно уничтожить при обрезке. Осенние обработки от вредителей целесообразны в южных регионах, если большая зараженность болезнями или растения сильно повреждаются вредителями.

Укрытие малины осенью

Уход за малиной осенью подразумевает меры защиты растений от мороза и ветра. Вероятно растущие побеги, скорее всего, погибнут от холода и потери влаги. Чтобы этого не произошло, их нужно пригнуть к земле. Пригибать следует так, чтобы удерживающий шнур располагался на высоте 20-25 см от поверхности грунта. Шнур или ленту можно привязывать к колышкам, вбитым по периметру посадок.

Пригибание побегов проводят после того, как листья малины опадут или будут повреждены осенними заморозками. Листья лучше удалить и сжечь. Слишком раннее пригибание может привести к выпреванию, а если делать это после заморозков, древесина может не выдержать и сломаться. Не менее важно и своевременно выпрямить и подвязать малину весной.

Если зима снежная, укрывать малину не нужно – она будет защищена снегом от холода. Если снега мало, нет совсем или часто дуют сильные ветры, используйте геотекстиль – просто положите несколько слоев материала поверх уже прижатых к земле побегов. Это почти наверняка защитит их даже от сильных морозов и ветра.

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