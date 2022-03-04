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Обращение городского головы Энергодара к горожанам могло быть записано под дулом автомата — Энергоатом

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Обращение городского головы Энергодара к горожанам могло быть записано под дулом автомата — Энергоатом

Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было подписано под дулом автомата.

Энергодар захватили российские кафиры. Городской голова записал обращение о ситуации в городе и просил горожан не сопротивляться оккупантам.

В "Энергоатоме" считают, что соответствующее обращение городской голова Дмитрий Олрлов.

"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было подписано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админзданиях руководителя ЗАЭС. Будьте бдительны, проверяйте информацию", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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