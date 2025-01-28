Обращение Минобороны к военным, осуществившим СЗЧ после 29 ноября: "халявы" не будет

В Минобороны объяснили, что возвращение на службу по упрощенной процедуре доступно не для всех военных.

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СЗЧ) после 29 ноября 2024 года, не смогут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу без уголовной ответственности.

Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве напомнили, что бойцы, впервые совершившие СЗЧ, имеют время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение.

Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, осуществивших СЗЧ после 29 ноября 2024 года.

Что делать бойцам, ушедшим в СЗЧ после 29 ноября

Такие военнослужащие, даже если это первое их СЗЧ, не могут вернуться на службу без уголовной ответственности по упрощенному алгоритму.

Они должны пройти через общую процедуру, включающую:

получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;

проведение расследования уголовного производства;

вынесение решения судом из ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.

"Только после решения военного суда начинают возобновлять на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СЗЧ", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. И до этого момента денежное довольствие и другие гарантии они не получают.

Напоминания для сбежавших со службы СЗЧшников до 29 ноября

Для тех военных, которые сбежали со службы до 29 ноября, и это их первое СЗЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 по упрощенному алгоритму и возобновиться на службе уже в течение трех дней.

Для этого в приложении Армия+ можно подать рапорт "Возвращение на службу после СЗЧ" и прикрепить рекомендательное письмо от части, куда возвращается военный.

Ранее сообщалось, что военного Сергея Гнездилова, публично заявившего о СЗЧ, освободили от уголовной ответственности.

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