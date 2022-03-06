Обращение Владимира Зеленского: главные тезисы из выступления

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение 6 марта. Рассказываем о главных тезисах из выступления.

– Ночью снова говорил президентом Байденом. Я благодарен ему за решительность. США готовят новые решения для украинцев и для европейцев, новые санкции против агрессии. А прежде говорил с американскими конгрессменами, сенаторами.

- Мир имеет силу, чтобы закрыть украинское небо от российских ракет, вертолетов. Украине нужны самолеты.

– Не должно быть ни одного порта, где государство-агрессор может заработать деньги.

– Заговорили российские военные, которых взяли в плен наши защитники. Среди них и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Мы услышали их показания, мы увидели документы, карты, планы не вчерашнего дня. Это не импровизация, это война, они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично.

– Россияне готовятся бомбить Одессу. Это будет военное преступление, это будет историческое преступление.

– Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну, уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре: фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, фонд восстановления и трансформации нашей экономики, фонд обслуживания и погашения государственного долга, фонд поддержки малого и среднего бизнеса и много программ для поддержки наших людей, которые борются за свободу нашего государства.