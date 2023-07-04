Обращение Зеленского к Байдену, землетрясение в Азербайджане и взрывы под Москвой: главные новости ночи 4 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 июля 2023:
- Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас" Читать далее –>
- Громкие взрывы прогремели под Москвой Читать далее –>
- Землетрясение произошло в Азербайджане: колебания ощутили и в РФ (видео) Читать далее –>
- График обучения украинских пилотов на F-16 начинает сдвигаться — Кулеба Читать далее –>
- Захватчики атаковали 9 общин Сумской области: есть погибшие и десятки раненых Читать далее –>
- Мужчина, смертельно ранивший двух человек в аэропорту Кишенева, умер в больнице: подробности Читать далее –>
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