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Обращение Зеленского к миру, заседание Совбеза ООН и землетрясение в Румынии: главные новости ночи 7 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3545
Время на прочтение
1 мин
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Обращение Зеленского к миру, заседание Совбеза ООН и землетрясение в Румынии: главные новости ночи 7 июня

Президент Украины обратился к миру / Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 7 июня 2023:

  • Зеленский обратился к миру на фоне подрыва Каховской ГЭС Читать далее –>
  • Захватчики обстреляли Херсон во время эвакуации: есть пострадавшие Читать далее –>
  • Кислица призвал ООН и другие международные организации помочь населению Херсонской области Читать далее –>
  • В Румынии произошло землетрясение Читать далее –>
  • В США рассказали, получит ли Украина самолеты F-16 с возможностью нести ядерное оружие Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3545
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