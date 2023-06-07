Обращение Зеленского к миру, заседание Совбеза ООН и землетрясение в Румынии: главные новости ночи 7 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 июня 2023:
- Зеленский обратился к миру на фоне подрыва Каховской ГЭС Читать далее –>
- Захватчики обстреляли Херсон во время эвакуации: есть пострадавшие Читать далее –>
- Кислица призвал ООН и другие международные организации помочь населению Херсонской области Читать далее –>
- В Румынии произошло землетрясение Читать далее –>
- В США рассказали, получит ли Украина самолеты F-16 с возможностью нести ядерное оружие Читать далее –>
Читайте также: