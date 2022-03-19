Обращение Зеленского, ситуация на фронтах и истощение России: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Главные события ночи:
- Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в течение 10-12 дней в России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах. Читать дальше –>
- За минувшие сутки, 18 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере 12 гражданских. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Читать дальше –>
- Украинцы в Польше смогут конвертировать гривны в евро и польские злотые уже на следующей неделе. Многие украинцы стали жертвами недобросовестных "спекулянтов", предлагающих сверхнизкие курсы обмена. Читать дальше –>
- Оккупанты частично добились успеха на Донбассе и временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны. Ночная постройка Генштаба ВСУ.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что "содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок". Полный текст обращения президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 19 марта.
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы