Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Обращение Зеленского, ситуация на фронтах и истощение России: пять главных новостей ночи

Дата публикации
Просмотры
54к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обращение Зеленского, ситуация на фронтах и истощение России: пять главных новостей ночи

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Главные события ночи:

  1. Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в течение 10-12 дней в России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах. Читать дальше –>
  2. За минувшие сутки, 18 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере 12 гражданских. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Читать дальше –>
  3. Украинцы в Польше смогут конвертировать гривны в евро и польские злотые уже на следующей неделе. Многие украинцы стали жертвами недобросовестных "спекулянтов", предлагающих сверхнизкие курсы обмена. Читать дальше –>
  4. Оккупанты частично добились успеха на Донбассе и временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны. Ночная постройка Генштаба ВСУ.
  5. Президент Владимир Зеленский отметил, что "содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок". Полный текст обращения президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 19 марта.

"Пора встречаться. Пора говорить." - обращение Владимира Зеленского за 18 марта

"Пора встречаться. Пора говорить." - обращение Владимира Зеленского за 18 марта

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация