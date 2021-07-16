Обратная сторона красивых фото: в Сети показали, как обращаются с павлинами, работающими на пляже (видео)

Птиц просто запихивают в картонные коробки.
В курортной Кирилловке в Запорожской области на пляже можно сделать красивые фотографии с дикими животными. В частности, владельцы павлинов предлагают для этого своих птиц.
То, что происходит в конце рабочего дня, когда птицы "отработали", показали в телеграмм-канале "Это Запорожье".
На кадрах видно, как красивых ппавлинов забирают из фотозоны, запихивают в тесные картонные коробки из-под бананов и грузят в автомобиль.
"Так живут павлины, с которыми мы все дружно фотографируемся", — прокомментировала увиденное автор видео.
В Сети пользователи выражают свои мысли по поводу того, как обращаются с птицами:
- Между тем ВР законодательно усилила борьбу против жестокого обращения с животными. Вчера проголосовали закон.
- А меньше фотографируйтесь, вы же помогаете процветать этому бизнесу.
Напомним, что в Харькове нетрезвый мужчина во время выгула начал бить свою собаку. Он бил его по морде, нос за лапу и за ошейник.