Обратная сторона красивых фото: в Сети показали, как обращаются с павлинами, работающими на пляже (видео)

Обратная сторона красивых фото: в Сети показали, как обращаются с павлинами, работающими на пляже (видео)

Птиц просто запихивают в картонные коробки.

В курортной Кирилловке в Запорожской области на пляже можно сделать красивые фотографии с дикими животными. В частности, владельцы павлинов предлагают для этого своих птиц.

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То, что происходит в конце рабочего дня, когда птицы "отработали", показали в телеграмм-канале "Это Запорожье".

На кадрах видно, как красивых ппавлинов забирают из фотозоны, запихивают в тесные картонные коробки из-под бананов и грузят в автомобиль.

"Так живут павлины, с которыми мы все дружно фотографируемся", — прокомментировала увиденное автор видео.

В Сети пользователи выражают свои мысли по поводу того, как обращаются с птицами:

Между тем ВР законодательно усилила борьбу против жестокого обращения с животными. Вчера проголосовали закон.

А меньше фотографируйтесь, вы же помогаете процветать этому бизнесу.

В Сети показали, как обращаются с птицами с фотозоне

Напомним, что в Харькове нетрезвый мужчина во время выгула начал бить свою собаку. Он бил его по морде, нос за лапу и за ошейник.

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