Образцовое покрытие и усиленная основа: в Тальном после "Большой стройки" открыли обходную

Образцовое покрытие и усиленная основа: в Тальном после "Большой стройки" открыли обходную

В Тальном Черкасской области открыли для движения обновленную обходную дорогу.

Она важна не только для города, но и всего региона, поскольку является частью трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, объединяющей левобережную и правобережную части Черкасской области

О завершении ремонта сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

"Протяженность отремонтированного обхода – 10 км. Участок начинается в селе Соколивочка и доходит до бывшего аэродрома близ города Тальное. Сейчас это образцовая дорога с новым дорожным покрытием с предварительно укрепленной основой, разметкой, барьерным ограждением и освещением", - информирует агентство.

Также отремонтировали путепровод на 175-м км трассы и мост через Горный Тикич на 176-м км. Работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Н-16 – одна из тех дорог, которую системно восстанавливаем по маршрутному принципу. Суммируя ремонтные работы на этой дороге в течение двух лет, имеем 127,7 км. Автодорогу Н-16 отремонтировали почти по всей протяженности. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен, и определен победитель. В следующем строительном сезоне работы на этой дороге будут завершены", – говорит заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Всего по президентской программе в Черкасской области за 2 года обновили 394,2 км дорог государственного значения. А в масштабах страны в рамках "Большой стройки" также системно восстанавливают обходные. Это освобождает города от транзитного транспорта, улучшает логистику и экологию.

Так, до конца этого года будет введен в эксплуатацию Южный обход Днепра протяженностью 7,1 км. В Харькове завершили ремонт северной части кольцевой дороги, обновленные 57 км являются частью трассы М-03. Также в следующем году финиширует строительство 8 км Северного обхода Ровно.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" за 2 года отремонтируют 85 км трассы Киев – Одесса.