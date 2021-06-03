Образовалась огромная яма: в Каменском женщина на остановке по пояс провалилась под землю

Пострадавшую забрала скорая помощь.

В г. Каменское на улице Москворецкой женщина посреди у трамвайной остановки провалилась под землю. Ее госпитализировали.

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Об этом сообщили очевидцы в в Telegram-канале huevoe_kamenskoe.

По словам свидетелей происшествия, женщина переходила дорогу, она стала на бордюр и внезапно провалилась под землю. Очевидцы бросились ее спасать. Если бы не помощь людей, женщина могла бы полностью упасть в пропасть.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. На месте инцидента образовалась большая яма. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Запорожье пенсионерка провалилась под землю на пороге медучреждения.

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