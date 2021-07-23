Образовались ярко-розовые лужи: под Ровно на поле вылили неизвестную жидкость (фото)

Мужчина, который обнаружил розовые лужи, говорит, что жидкость в них пахнет химикатами.

В поле возле Ровно появилась вода из розовым окрасом. Сейчас специалисты ГСЧС и экологи работают на месте, отбирают пробы грунта, воздуха и самого вещества для проведения быстрых анализов.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Известно, что спасателям позвонил житель села Колоденка. Он рассказал, что 22 июля заметил в поле подозрительные лужи с розовой жидкостью.

По словам главы местной ОТО было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно.

"Жидкость пахнет химикатами. Сейчас аграрии именно обрабатывают свои поля от вредителей. По моему мнению, это от них остались какие-то химикаты. Кто-то не рассчитал и разлил их случайно, или же слил остатки намеренно", - цитирует "Общественное" мужчину.

Ранее сообщалось, что в Украине умирает Днепр. Вместе с другими реками и озерами он загрязнен пестицидами, лекарствами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами.

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