Образовалось озеро, которое затопило авто и павильоны: в Одессе непогода наделала беды на рынке "7 километр" (фото)

Образовалось озеро, которое затопило авто и павильоны: в Одессе непогода наделала беды на рынке "7 километр" (фото)

Из-за непогоды затопило "7 километр".

В Одессе из-за непогоды затопило известный рынок "7 километр". Инцидент произошел из-за сильного ливня, который прошел в городе в ночь на 22 июля.

Об этом сообщили на странице рынка в Facebook.

Фото 7 километр

По данным администрации "7 километра", из-за сильного дождя затопило часть павильонов и несколько автомобилей. На его территории образовалось буквально озеро. На рынке всю ночь 22 июля работали помпы, которые откачивали воду.

Фото 7 километр

Администрация рынка также обратилась к предпринимателям, которые торгуют на территории "7 километра" с просьбой отслеживать прогноз погоды и заранее прятать свой товар в недоступные для воды места.

Фото 7 километр

Напомним, в результате ночного ливня в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первой час ливня выпало 31 мм осадков. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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