Образовался "снежный язык": в Карпатах туристы в июне катаются на лыжах в шортах и купальниках

"Снежный язык" образован из остатков снега в ледниковом каньоне.
В украинских Карпатах на Драгобрате туристы в июне катаются на лыжах в шортах и купальниках. Это произошло из-за того, что здесь образовался так называемый "снежный язык".
Об этом сообщает Укринформ.
Экскурсовод Сергей Прокоп рассказал, что "снежный язык" образован из остатков снега в ледниковом каньоне. Из-за этого он долго хранится и не тает. По словам мужчины, ранее кататься на лыжах в этом месте можно было у началу июня, однако через аномалии теперь это можно делать даже в конце первого месяца лета.
"Обычно снег здесь держался до начала июня, но в этом году, как видим, через естественные аномалии одновременное катание на лыжах и загорание в купальнике в украинских Карпатах стало возможным и в конце июня", — сообщил Сергей Прокоп.
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