Образование для менеджеров будущего. Чему учат в Школе восстановление общин

В этом месяце стартовало обучение в Школе восстановления общин для более 100 представителей наиболее пострадавших от войны регионов. Это первый подобный проект, призванный подготовить менеджеров периода восстановления Украины, реальных специалистов на местах, которые будут знать, что и в каком порядке нужно делать, чтобы возвращать жизнь в оккупированные общины.

Уникальность проекта заключается в подходе к обучению как комплексному ответу на современные военные и будущие послевоенные вызовы для каждой отдельной общины. Наша редакция в качестве зрителей также приобщилась к лекциям и поговорила с преподавателями Школы, чтобы узнать, что же такое инновационное в их подходах и программах.

"Мы можем взять на себя пассивную позицию, ждать, что когда-то произойдет, но лучший ответ врагу – это иметь четкий план восстановления. И иметь компетенцию, как правильно это делать, – рассказывает Олег Левченко, директор по развитию ОО "Подольское агентство регионального развития ". — Будут отстраиваться общины, в первую очередь. Потому как не будет людей, то не надо будет мостов, аэропотров, дорог и так далее. Поэтому готовить общины нужно обязательно. Вопрос, как делать? Просто восстанавливать-ремонтировать, или делать что-то совершенно новое трансформационно. По-моему, это очень серьезный вызов — отстроить лучше, чем было, задать новые алгоритмы и подходы, что касается внутренних процессов, управления, развития и так далее. как должно функционировать община, как она будет конкурентна с другими городами, в том числе европейскими".

В Школе восстановления общин Олег Левченко проводил лекцию о стратегировании и стратегическом планировании. Основной его задачей было донести до общин правило взаимодействия трех основных сфер жизнедеятельности городов: социальной, экологической и экономической. По словам преподавателя, очень часто руководство общин ошибочно делает ставку исключительно на инвестиции и развитие экономики, тогда как не менее важно обеспечение благосостояния местных жителей. И наоборот – качественную жизнь людям не построить, если не снабдить их работой.

В целом следует сказать, что программа обучения школы построена на ключевых принципах создания городской среды в рамках восстановления: новая жизнь для старых улиц и зданий, укрощение автомобильного движения, сочетание большой и малой историй, интеграция экологического дизайна и разнообразие жилой застройки и т.д. Но эти стратегии не являются новыми. Все города проходили схожий опыт после войн, катастроф и разрушений. Поэтому изучение мирового опыта, его анализ на удачные и неудачные кейсы и адаптация под украинские реалии – одна из стратегий будущего восстановления.

Разложить это по полкам представителям общин помогают ведущие ученые в сфере урбанистики, архитектуры, градостроительства и местного самоуправления. Школа восстановления привлекает мировых специалистов, как в случае с открытой лекцией профессора архитектуры из Университета Мэриленда (США) Мэтью Белла.

"Не пытайтесь перестроить все и сразу, но пользуйтесь возможностью исправить прошлые ошибки. Стоит понять, что для вас первоочередное, и на этом сконцентрироваться. Также стоит привлечь местных жителей к организации общих мероприятий, которые будут способствовать созданию общественных пространств. Это могут быть простые, но эффективные решения, такие как обустройство парков, скверов или детских площадок», – поделился со слушателями Школы Мэтью Белл.

Общинам объясняют, что восстановление городов и территорий требует не только финансовых ресурсов, но прежде всего глубокого понимания собственных потребностей. Ключевыми аспектами является основательный подход к планированию, совместная работа по созданию комфортных и доступных общественных пространств и акцент на простых, но эффективных решениях.

При этом лекторы активно акцентируют внимание, что просто сделать "как в Европе" не получится из-за разницы законодательств, географического положения, политических предпосылок, исторического контекста. Поэтому менеджеры периода обновления, чтобы быть эффективными, должны уметь аналитически и творчески подходить к вызовам.

"Украина должна использовать знания и переводить их в собственный контекст. Не просто копировать, — отмечает Фулко Трефферс, урбанист, основатель компании 12N Urban Matters и исполнительный директор RO3KVIT, — Для экспериментов и инноваций, где требуется новое законодательство, может быть полезным проводить пилотные проекты на базе законодательства стран-членов ЕС. Например, использование строительных материалов вторичной переработки требует нового законодательства, но опираясь на опыт Дании, Германии и Великобритании как основу для изучения, мы можем создать новые примеры и переосмыслить эти наработки для Украины».

Все эти подходы для Украины не являются новыми, но впервые сконцентрированы в таком целостном виде, благодаря опыту Мариуполь Реборн. Именно наработки этого проекта легли в основу разработки программы обучения Школы восстановления общин. Она разделена на 4 модуля, будет содержать практические занятия и воркшопы. А по завершении обучения каждая из общин-участниц сформирует собственное видение восстановления.

Напомним, Школа восстановления общин, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь.Реборн», направлена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и SCM. Образовательными партнерами проекта Метинвест Политехника, Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» и Украинская Школа Управления.