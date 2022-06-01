Образование после войны и воспитания детей: педагог из "Школы супергероев" рассказал об обучении в больницах

Николай Денисенко – учитель "Школы супергероев" в Житомирской областной детской клинической больнице. Уже несколько десятков лет преподает даже для маленьких пациентов.

Приоритетное отношение к здоровью и психологическому состоянию учащихся считает самым главным. А изучение иностранных языков и владение IT-технологиями – главными требованиями к современному образованию.

2019 стал поворотным в больничном образовании Житомирщины. На родине кураторки "Школ Супергероев" — телеведущей 1+1 и Единого марафона новостей Наталии Мосейчук открыли сразу два образовательных пространства в областной и городской больницах. Из-за постоянных обстрелов школы временно не работают, но верим, что все вернется.

Мы продолжаем рассказывать истории образовательных терапевтов — учителей школ в больницах, которые, давая знания своим подопечным, становятся для них поддержкой и опорой особенно в сложное время войны. В Киеве возобновила свою работу "Школа супергероев" в Охматдете. В скором времени продолжит работу школа в Харькове.

Нужно найти ниточку, связывающую ребенка со взрослым учителем

Как вы попали в команду учителей "Школы супергероев" и насколько для вас уникален этот опыт?

Я эту школу знаю очень много лет, не именно Школу супергероев, а школу, которая была раньше при больнице. И она относилась к нашей Станишевской школе. Я тогда был заместителем директора, и моя работа заключалась в том, что мне нужно было знакомиться с системой работы, ведь мы их аттестовали учителей. Потом долгое время школа была закрыта. И затем, благодаря проекту "Школа супергероев", она возродилась. Я видел эти ростки становления, зарождение образования в больнице.

Чем отличается ваша практика в обычной и больничной школе?

Преимущественно мы работаем с детьми, которые находятся на длительном лечении без родителей. Представьте ребенка 5-го – 7-го класса! Ребёнок без родителей, без друзей. А здесь процедуры, уколы. Ребенку, конечно, тяжело адаптироваться. Обучение в "Школе супергероев" приобретает больше индивидуального характера. Когда готовишься к уроку, учитываешь и физическое, и эмоциональное, и психологическое состояние ребенка. Отличие в том, что у нас уроки начинаются в 9 часов. Мы учитываем свободное от лечения время и работаем между процедурами.

Общение с детьми в больнице влияет на ваши подходы к преподаванию и мировоззрение?

Конечно, превалирует индивидуальная форма работы, и здесь важно быстро перестроиться при подаче материала. Мы же не знаем, где ребенок был, прежде чем попасть в "Школу супергероев". Дети, когда болеют, сначала лечатся по районным больницам, потом прибывают к нам в областную. Проходит какой-то период и эти пробелы мы должны восполнить. Очень важно быстро наладить контакт с ребенком. Я всегда начинаю первые уроки с новичками со вступительной беседы – интересуюсь, кто ты, где ты, как ты, кто отец, мама. И тогда дети быстро открываются, всегда ко мне подходят. Возможно это опыт сказывается. Нужно найти ту ниточку, которая связывает ребенка со взрослым учителем или воспитателем. А дальше уже идет урок. На занятия в "Школу супергероев" идут те дети, которые этого хотят.

Я часто хожу в манипуляционные кабинеты и сажусь у детей, которые в очереди ждут процедур и общаюсь с ними: "Дети, у нас есть школа и уроки". А у детей такой глубокий выдох: "Фух, вы знаете, нам та школа уже как надоела дома". Я спрашиваю: "А какой предмет?" А дети часто говорят: "Я никакого предмета не люблю". А я сажусь у детей, пока они ждут процедур и спрашиваю: "Что, дети, надоела вам та школа? Откуда вы? Из Бердичева?" Они мне говорят, что вы этого села не знаете. А я говорю: "Что же не знаю?! Я все знаю!" А потом спрашиваю их, как бы они отнеслись в такую школу, где оценок им не будут ставить. Секундная пауза. А я дальше говорю, что никаких оценок можете заходить, можете выходить из класса. Никто ссориться не будет, отчего ты не взяла ручку, отчего ты не готова. Напротив! Если вы хотите позвонить, вы можете выйти и вернуться. А мы вас поощряем. Посмотрите, какие у нас есть значки, какие у нас бланки и закладки супергероев. Пошли посмотрим. Этот разговор занимает 5-7 минут и они уходят. А потом один, второй ребенок пришел. Послушала, увидела этот урок. Ни криков, ни недовольства, ни замечаний. А если тебе здесь не нравится, можешь уйти. И после этого, конечно, они приходят в эту школу. Это преимущество этой школы. А ведь в обычной школе мы не можем этого сделать, когда у тебя сидит 25-30 учеников. Чтобы кто-то вошел и вышел. Ведь у тебя урока не будет, а поскольку здесь у нас более индивидуально-групповое обучение, мы позволяем себе это делать.

Дать детям крошечную искорку жизни

Какие истории по работе в "Школе супергероев" вы будете часто вспоминать?

Особая работа с детьми, которые лечатся в онкогематологическом отделении, потому что совсем нечасто к этим детям приходят посторонние люди. Там дети лежат в больнице месяц, два, полгода, год. Это слишком сложно. Я хоть с большим опытом, но не знал, что с ними делать, о чем рассказывать. Но себя овладел. Я им рассказывал и читал сказки. Давал им по желанию самим читать. А потом уже подстраивался – подстраивался. Бывало, что приходишь в класс, а какого-нибудь ребенка нет. Где она. А она в реанимации. А ученики мне и говорят, что ребенок просил, чтобы вы к нему пришли. Это в онко, тяжелом отделении. И это еще труднее. Идти в эту палату. Но ведь мы для того и стоим на страже, чтобы прийти, побыть, рассказать им что-то немножко для того, чтобы дать им крохотную искорку жизни. Этого стоит наша работа. У меня была такая девочка Людмила Андрущенко. Она пришла ко мне на урок и принесла свои произведения. Она писала обо всех рассказах и стихах. Я ей давал задание написать о больнице, об учителях. У нас занятия раз в неделю. А она говорит: "Я вам завтра его принесу". И она писала их так грамотно. Я говорил ей, что она уникальна. Такие дети очень запоминаются. И вообще, дети, желающие, которые приходят, работают, с такими детьми хочется и хочется работать.

Как вы думаете, каким важным опытом больничные учителя "Школы супергероев" должны поделиться с педагогами обычных школ?

Основное – это здоровье ребенка. Очень важно сосредоточить внимание на детях, которые возвращаются в обычные школы после лечения, потому что им нужно адаптироваться.

Образование в больницах не является бесполезным делом

Учитывая вашу многолетнюю педагогическую карьеру, какие направления образовательной реформы должны быть приоритетными в ближайшие годы?

Создание условий для получения качественного образования. Вот здесь мы должны заработать по полной. Ребенок должен почувствовать учительскую и родительскую опеку. Дальше – знание языка. Приоритетным направлением должно быть знание языков: украинского, английского, немецкого, польского и других. Ибо война показала, кто есть кто. Сколько людей уехало в Польшу и сколько их останется. Какой-то процент женятся там, будут учиться. Я на встрече со своими выпускниками приглашаю прийти в школу, пообщаться. А они, ездящие за границу, меня просят сказать нынешним моим ученикам, чтобы те хорошо учились. И чтобы обязательно учили языки. Я спрашиваю, почему языки? Пусть математику учат! А мне отвечают, что на калькуляторе можно все сосчитать, а вот знание языка – это обязательно! И я никогда не мог подумать, что те ребята, которые не очень хотели учиться, теперь такие активисты. А еще никуда не денешься от ИТ-технологий. Современный мир весь владеет этими технологиями и наши дети тоже должны в совершенстве их знать. Прикладные науки Математика и физика тоже без этого не обойтись. И формирование целостного отношения к истории Украины. Чтобы нам эти недоумки московские не говорили, что мы ленинская Украина. Мы должны отлично знать историю своей страны!

Каким вы видите будущее больничного образования и в чем, по вашему мнению, его важность?

Обеспечение права на образование в больницах не напрасно! Нам ведь нужны здоровые и умные дети. Мы живем в демократическом государстве и не имеем права бросить детей на произвол судьбы. Потому что это будущие защитники нашего Отечества. Это учителя, врачи, которые должны уметь использовать все те знания, приобретенные как в обычной школе, так и в "Школе супергероев". Я не знаю, что будет с 1 сентября. Не знаем, что будет. Никто не знает. Но ведь обучение будет в любом случае. Пройдет определенное время, и мы вернемся к мирной жизни. Мы поборем и выгоним рашистов из нашей земли.

"Школа супергероев " — это образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией "Маленькое сердце с искусством". Его цель – обеспечение конституционного права на образование детей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Кураторкой Школы супергероев является Наталья Мосейчук, ведущая 1+1 и марафона Единых новостей. Она помогает двигать реформу школ в больницах вместе с командой благотворительной инициативы "Право на образование" и 1+1 медиа.

С 2019 года по социальной франшизе филиала "Школы супергероев" открыты в восьми больницах Киева, Житомира, Херсона, Днепра, Харькова и Хмельницкого. Для подготовки учителей к работе в больницах команда "Школы супергероев" разработала онлайн-курс "Как учить супергероев? Онлайн-курс по подготовке больничных учителей", бесплатно размещенный на платформе EdEra. В декабре 2021 года Кабинет Министров Украины подписал Постановление о создании государственного учреждения "Школа супергероев".

С началом войны категория детей, с которыми работаем, изменилась – теперь это преимущественно дети, пострадавшие от войны – со сложными ранениями и потерями части тела, родители которых погибли на глазах детей. Эти дети, несмотря на пережитые ужасы войны, стремятся продолжать обучение во время пребывания в больнице. Поэтому "Школа супергероев" продолжает свою работу при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине и Трансатлантического фонда медицинской помощи.

Напомним, педагогиня "Школы супергероев" рассказала о работе в Херсоне и о помощи больным детям.

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