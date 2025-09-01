В МОН предупредили о последствиях отмены бронирования педагогов

Образование после войны / © Pexels

Бронирование педагогов от мобилизации отчасти решает проблему нехватки кадров в школах, особенно в естественных и технологических дисциплинах. Однако в Министерстве образования и науки признают: после окончания войны ситуация может резко ухудшиться.

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в интервью hromadske отметила, что благодаря бронированию на работу в школах приходят молодые специалисты, часто из технических сфер.

Однако, по ее словам, это лишь временное решение: “После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования… останется не более 20–25% зашедших”.

По ее словам, многие новоприбывшие воспринимают преподавание скорее как возможность получить отсрочку, а не как профессию. В городах молодых учителей больше, но в селах кадровый голод ощущается остро.

Кузьмичева подчеркивает: без системного решения образовательная сфера получит откат к стартовым позициям. Одним из выходов она видит вовлечение в преподавание практиков без педагогического образования. Для этого МОН предлагает ввести короткие курсы подготовки для специалистов по IT, технологическим и другим отраслям.

Эту идею уже внесли в Концептуальные принципы профессионального развития учителя, которые сейчас находятся на общественном обсуждении.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят ограничить злоупотребление правом отсрочки от мобилизации для студентов. Студенты, поступавшие после 25 лет, могут потерять отсрочку.