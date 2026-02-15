Образовательная катастрофа: почти половина украинских подростков не знает математики на базовом уровне

Математика в школе / © Pixabay

Реклама

Ситуация с математической грамотностью в Украине приобрела признаки системного кризиса. Масштабы проблемы поражают: фактически половина подростков в стране не владеет даже элементарными основами предмета, что ставит под удар не только их дальнейшую карьеру, но и интеллектуальный потенциал всего государства.

Такие результаты показывают исследования образовательных потерь по математике от EdEra и Tokarev Foundation.

Почему потеря навыков грозит будущему молодежи

Специалисты проанализировали результаты НМТ по математике 2022-2024 годов и данные PISA-2022, интервью с учителями и диагностические тесты учащихся 5, 7 и 10 классов в рамках проекта по преодолению образовательных потерь от благотворительного фонда savED.

Реклама

Международное исследование PISA-2022 показало, что 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике, а лишь 3% имеют самые высокие результаты. На НМТ по математике в прошлом году 12% участников не преодолели порог, ответив хуже уровня 5 — 7 класса. Средний результат при этом был 132,5 балла из 200. 12% — это каждый восьмой ученик. Из украинского языка и истории таких было всего 1%.

Специалисты при этом отмечают: математика — это не только оценки и НМТ, но и о том, сможет ли человек мыслить критически, просчитывать риски и принимать решения. Утрата соответствующих навыков в школе становится причиной их нехватки в будущем в экономике, технологиях и управлении. Также слабая математика подрывает финансовую грамотность молодежи.

Кроме того, образовательные потери усугубляет и нехватку учителей математики, физики, химии. Эту проблему озвучивали в Министерстве образования и науки Украины еще раньше.

Раньше мы писали о том, почему некоторые дети ненавидят школу и что с этим делать.