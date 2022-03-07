Образовательная субвенция для громад: в МОН рассказали нюансы перечисления средств из государственного бюджета

Образовательная субвенция для громад: в МОН рассказали нюансы перечисления средств из государственного бюджета

Снимается контроль со всех отчетов, которые представляются областными государственными администрациями и требуют сбора информации с территориальных громад.

На 5 марта Госказначейство перечислило 50% объема образовательной субвенции за март на счета местных бюджетов.

Об этом говорится в официальном письме Министерства образования и науки, пишет Укринформ.

Перечисление оставшегося 50% объема субвенции за март согласно росписи государственного бюджета будет осуществлено Казначейством на счета всех местных бюджетов 11 марта.

Министр образования Сергей Шкарлет обратился к руководителям органов власти и местного самоуправления с просьбой обеспечить своевременную выплату заработной платы в полном объеме всем педагогам за февраль и по возможности выплатить заработную плату за первую половину марта (аванс).

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В министерстве сообщают о том, что снимается контроль со всех отчетов, которые представляются областными государственными администрациями и требуют сбора информации с территориальных громад.