Образовательный омбудсмен прокомментировала возможный запрет смартфонов в школах

Смартфон

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В то время как некоторые страны уже вводят запрет на использование смартфонов в школах, в Украине этот вопрос остается открытым.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала о текущей ситуации и своей позиции по ограничению использования гаджетов учениками в интервью РБК-Украина

«Это интересный вопрос, он постоянно поднимается. Я уже отмечала, что сейчас законодательством не урегулировано использование смартфонов школьниками. Мы смотрим на примеры других стран и изучаем их опыт: некоторые запрещают, некоторые позволяют», — пояснила Лещик.

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Она отметила, что смартфоны на уроках могут отвлекать учеников и формировать зависимость, что негативно влияет на учебный процесс.

«Я понимаю учителей, когда ученик проводит время в смартфоне на уроке. Это уже похоже на зависимость, и это может мешать другим, быть плохим примером», — сказала омбудсмен.

Однако, учитывая военное положение в Украине и постоянные воздушные тревоги, полный запрет или централизованный сбор телефонов во время уроков может быть неэффективным или даже опасным.

«Во время тревоги ученик должен взять свои вещи и перейти в укрытие. Если телефоны хранятся у учителя в коробке, это не очень целесообразно: ответственность за гаджеты ложится на педагога, а его основная задача — безопасность детей», — отметила Надежда Лещик.

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По ее мнению, оптимальный подход — оставить право определения правил на уровне школы и родительского сообщества.

«Пока нет законодательной определенности, родители совместно с педагогами могут разработать собственные правила. Лучше всего, если смартфон хранится в рюкзаке ребенка с выключенным звуком. Во время тревоги ученик просто берет свой рюкзак и идет в укрытие — он ответственен за свой телефон и не мешает другим на уроке», — подытожила она

Напомним, в одной из луцких школ в руках ученика взорвался смартфон iPhone 11 Pro Max. Взрыв произошел непосредственно в руках парня, который получил легкие ожоги.