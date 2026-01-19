Образовательный омбудсмен рекомендует дистанционку для педагогов: подробности

Учитель / © Pexels

Реклама

Министерство образования и науки и местные администрации должны срочно проработать вопрос перехода школ на дистанционное обучение или продления зимних каникул до 1 февраля 2026 года из-за сложных погодных условий и проблем с отоплением/

Об этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила в соцсетях Facebook, обращаясь к руководителям образовательных учреждений.

«Обращаюсь к руководителям учебных заведений, где объявлены каникулы, с просьбой издать приказ о дистанционной форме работы на этот период и предоставить педагогам возможность самостоятельно выбирать место работы. Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах», — написала она.

Реклама

Она подчеркнула, что это решение соответствует постановлению Кабинета Министров Украины и касается всех уровней образования — от дошкольного до высшего. «Министерству образования и науки вместе с областными государственными администрациями и другими заинтересованными органами исполнительной власти необходимо безотлагательно проработать вопрос о целесообразности продолжения временного прекращения образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования и перехода на дистанционную форму обучения или продолжения/внедрения

Также в обращении отмечается, что Киевская городская государственная администрация должна обеспечить организацию экстренных дежурных групп для временного пребывания детей школьного возраста и дежурство педагогических работников в учреждениях, где это необходимо.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве часть учебных заведений переведут на дистанционное обучение.